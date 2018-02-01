Минобороны получило под застройку землю 6,5 станции Большого Фонтана

Министерству обороны Украины предоставлено разрешение на разработку проекта землеотвода трёх участков земли по Фонтанской дороге, 14 (между 6 и 7 станциями Большого Фонтана).

Такое решение было принято 16 февраля Одесским городским советом.

Речь идет об участках в районе 5-й станции Большого Фонтана, которые в дальнейшем будут переданы в постоянное пользование военнослужащим. Минобороны займется разработкой проектов землеотвода трёх участков размером 0,7 гектара, 0,6 и 1,6 гектара.

Эта территория будет использоваться в рамках заключенных в 2004 году инвестиционных договорах между Минобороны и фирмами «Ассоль» и «Киот». Договора предусматривали возведение на территории Одесского института сухопутных войск комплекса высотных домов.