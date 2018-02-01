 
Информация к новости
  • Просмотров: 232
  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Детали участия Петра Порошенко в работе Мюнхенской конференции по безопасности

Категория: Новости / Политика

Детали участия Петра Порошенко в работе Мюнхенской конференции по безопасности

Накануне президент Украины Пётр Порошенко принял участие в ежегодной конференции по безопасности в Мюнхене.

Президент Украины предупредил Европу об угрозах со стороны России и назвал Украину «мечом и щитом», которые защищают европейцев от этих угроз.

«Я тот, кто предупреждает вас о скрытой повестке Кремля», — сказал Порошенко.

«Мы говорим "нет" выборам президента России в оккупированном Крыму, мы говорим "нет" "Северному потоку", который не имеет ничего общего с экономикой, а является инструментом экспансии», – заявил Порошенко.

«Украина — это щит и меч Европы, — подчеркнул президент Украины. —Мы почти 6% нашего ВВП в настоящее время направляем на сектор безопасности и обороны».

Впрочем, особого резонанса выступление Порошенко в Мюнхене не вызвало. Многие журналисты обратили внимание на то, что выступать украинскому президенту пришлось перед полупустым залом, а реакция слушателей на его выступление была весьма прохладной.

17 февраля в сети опубликовали платёжки, согласно которым поездка Президента в Мюнхен обошлась бюджету Украины примерно в полтора миллиона гривен.

Детали участия Петра Порошенко в работе Мюнхенской конференции по безопасности

 



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 