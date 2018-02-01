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  • Просмотров: 164
  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Одесситам до Регенсбурга стало «рукой подать»

Категория: Новости


Одесситам до Регенсбурга стало «рукой подать»

В буквальном смысле слова. И добраться туда теперь можно прямо на городском транспорте, а то и вовсе «на своих двоих».

Именно такое название официально получила зеленая зона на пересечении улиц Старопортофранковской, Мечникова и Пишоновской.

При этом данное нововведение стало не только, своего рода, знаком благодарности городу-побратиму за многолетнюю оказываемую Одессе помощь, но и возможностью облагородить данную территорию за немецкий счет. Во всяком случае, побратимы это уже пообещали.



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