Одесса почтит память земляка-министра УНР

На стене дома по адресу улица Пастера, 35 установят мемориальную доску в память об известном юристе Сергее Шелухине.

Соответствующее распоряжение приняли городские власти.

Причем, как подчеркивает пресс-служба мэрии, установка этой доски не будет стоить городскому бюджету ни копейки, так как пройдет на спонсорские средства.

На доске будет написано, что «здесь проживал известный украинский политик, юрист, ученый Сергей Павлович Шелухин».

Напомним, что Сергей Шелухин в период 1917-1919 гг. был членом Центральной Рады и в разные отрезки времени исполнял обязанности Генерального судьи УНР, министра судебных дел и министра юстиции.