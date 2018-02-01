Полицейских теперь «можно» безнаказанно не только бить, но и стрелять! Особенно, если имеешь приятелей в Парламенте

Шевченковский суд Киева отпустил из-под стражи Александра Федорченко, ранившего накануне из боевого оружия бойца Нацгвардии во время потасовки возле Соломенского суда.

Причем не только без залога, но и без всяких ограничений. Просто под личные обязательства четырех нардепов – Егора Соболева, Семена Семенченко, Павла Костенко и Владимира Парасюка!

То есть, без каких-либо ограничений дееспособности. Отпустили и других задержанных в ходе нападения радикалов на полицейских.

За исключением только одного, которому был определен в качестве меры пресечения домашний арест. Да и то не круглосуточный, а только ночной.

Отметим, что активист батальона «Донбасс» Александр Федорченко ранил правоохранителя из наградного пистолета, врученного ему министром внутренних дел Арсеном Аваковым.

Впрочем, по утверждению самого обвиняемого и его защиты, стрелял он не в полицейского, а в асфальт и пуля попала в правоохранителя рикошетом.

Однако даже если этот факт будет принят судом, это не может стать основанием для ухода от ответственности, поскольку обвиняемый стрелял в скопление людей и обязан был отдавать себе отчет в том, что это может привести к ранению, а то и убийству кого-либо из окружающих.

Что, безусловно, является уголовно наказуемым преступным деянием.