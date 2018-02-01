ДТП с участием сразу шести автомобилей произошло ночью в Одессе

По информации Патрульной полиции, около часа ночи автомобиль BMW, двигаясь на большой скорости по улице Атамана Головатого, совершил столкновение с автомобилем ВАЗ2104. После чего BMW продолжил движение и столкнулся еще с четырьмя припаркованными автомобилями.

К счастью, обошлось без пострадавших.

Однако при проверке выяснилось, что водитель BMW находился в состоянии опьянения. По данному факту составлены два административных протокола — статья 130 (управление транспортным средством в состоянии опьянения) и 124 (нарушение ПДД, приведшее к механическому повреждению).

Так что виновника, очевидно, ожидает, по меньшей мере, штраф и годовое лишение прав.