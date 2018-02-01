Геннадий Труханов поблагодарил муниципалитет за успешную работу в свое отсутствие

За время пребывания мэра в отпуске и служебных командировках все городские службы работали успешно и слаженно.

Такой вывод сделал в ходе аппаратного совещания сам городской голова Геннадий Труханов. По его словам, все коммунальные структуры работали, программы и городские проекты успешно реализовывались.

И за это он выразил благодарность как всем муниципальным службам, так и лично Анатолию Орловскому, который во время отпуска мэра выполнял его обязанности.

Что же касается отпуска, то Геннадий Труханов отметил, что это был первый полноценный отпуск, который был им использован за последние три с половиной года.