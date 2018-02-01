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  • Дата: Сегодня, 14:00
Сегодня, 14:00

На сегодняшний день на городских маршрутах работают уже три новых троллейбуса, закупленных в Белоруссии

Категория: Новости


На сегодняшний день на городских маршрутах работают уже три новых троллейбуса, закупленных в Белоруссии

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания директор департамента транспорта, связи и организации дорожного движения Александр Илько. «Кроме того, еще четыре таких машины уже находятся на таможне и вскоре поступят в город,» — отметил чиновник.

Вообще же, по его информации, поставки новых троллейбусов идут строго по плану. Таким образом, все сорок семь закупленных на кредитные средства ЕБРР современных троллейбусов поступят в Одессу уже в этом году.

При этом, одесситы уже успели узнать и полюбить новые троллейбусы, которые оборудованы низким полом и специальным пандусом, позволяющим заезжать в салон мамам с колясками  и инвалидам, удобным вместительным салонном, розетками для заправки телефонов и даже запасом автономного хода, позволяющим объезжать транспортные заторы.



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