Арсен Аваков: Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением

Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает Кабинет министров отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Министр прокомментировал решение Шевченковского районного суда Киева отказать в аресте экс-бойца батальона «Донбасс», подозреваемого в ранении из огнестрельного оружия полицейского во время массовых беспорядков под Соломенским райсудом 15 февраля: «Суд по сути одобрил стрельбу в полицейского, посчитав это не тяжким преступлением», - написал министр.

Аваков требует от Высшего совета правосудия немедленно отреагировать на такое решение суда, а от прокуратуры и Апелляционного суда - вынести справедливое решение в отношении подозреваемого.

«С утра обратился к премьер-министру с просьбой созыва внеочередного заседания Кабмина. Я не вижу, как в таких условиях полицейские и гвардейские силы могут выполнять несвойственную для себя функцию охраны судов», - отметил Аваков.

Так, министр намерен внести проект постановления Кабмина о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны Нацполиции и Нацгвардии.

Напомним, 15 февраля во время обеспечения порядка возле здания суда, где рассматривалось ходатайство об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, произошла стрельба, в результате которой ранен полицейский. Отмечалось, что стрелка задержали, полицейского с огнестрельными ранениями ног доставили в больницу.

Всего в управление полиции доставили 36 человек, троих из которых задержали, в отношении остальных правоохранители установили анкетные данные и отпустили. Позже Шевченковский райсуд Киева отпустил задержанных на поруки народных депутатов, в том числе стрелявшего экс-бойца батальона "Донбасс".