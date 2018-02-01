Одесский «Якорь-сердце» установят на набережной Марселя

Во Франции планируют установить один из символов Одессы — «Якорь-сердце». Об этом заместитель городского головы Одессы Олесь Янчук договорился с вице-мэром Марселя Жаном Роатта.

Туристический символ установят на берегу моря — на территории центрального пляжа Прадо, где часто проводятся массовые культурные и спортивные мероприятия.

«Якорь-сердце» планируют подарить городу-побратиму Марселю в июле этого года — после оформления всех юридических и таможенных процедур, а торжественное открытие арт-объекта должно состояться осенью.

Напомним, ранее в Одессе закупили 4 точные копии арт-объекта. Высота каждой скульптуры – 2,1 метра, а стоимость «комплекта» – 1,2 миллиона гривен. Позже стало известно, что все памятники планируют установить в городах-побратимах Одессы. Один из «Якорей» установят в исторической части Стамбула — на берегу бухты Золотой рог.