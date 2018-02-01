Смысл Великого поста

Сегодня хотел бы предложить читателю немного поразмышлять на тему поста. Что такое пост? Для чего он нужен? Какую пищу можно вкушать во время поста? Если быть кратким, то пост — это воздержание. Воздержание не только в пище, но и помыслах и действиях. Блаженный Иероним от лица всех христиан своего времени говорил: «Мы постимся Четыредесятницу по преданию апостольскому, чем более дней поста, тем лучше лечение». Пост имеет две составляющие: телесную и духовную. «Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие соблюдают пост в пище и питии, но не постятся от злых помыслов, дел и слов. Какая им от этого польза?» — говорил свт. Тихон Задонский. Продолжая мысль святителя, могу сказать, что польза от такого поста минимальная. Но пост телесный — это первая ступенька к настоящему посту. Я знаком со многими людьми, для которых пост — это праздник. Праздник особой молитвы и покаяния. В эти моменты молитва им приносит великую радость, а слезы покаяния очищают душу и зовут на исповедь. Что может быть радостнее того чувства, когда священник, положив епитрахиль на голову, читает разрешительную молитву? В этот момент понимаешь, что Сам Господь прощает и разрешает от всех грехов. А приступая к Святым Христовым Тайнам осознаешь, что вот она — Трапеза Господня, вкушающий которую человек не будет алкать во век.

«Пользу поста, — учит св. Василий Великий, — не ограничивай одним воздержанием в еде, потому что истинный пост есть устранение от злых дел. Прости ближнему оскорбление, прости ему долги. Ты не ешь мяса, но обижаешь брата. Истинный пост есть удаление от зла, воздержание языка, подавление в себе гнева, злословия, лжи, клятвопреступления». Можно почти с уверенностью сказать, что вышеописанное духовное и физическое состояние человека — это идеал поста. Но на практике часто бывает далеко не так. Как правило, в столь сложном деле, как пост, многие люди впадают в крайности. Это особенно часто наблюдается у людей, не имеющих опытного духовного наставника. Некоторые начинают брать на себя тяжелые молитвенные подвиги, забывая о рабочих и домашних обязанностях, другие изнуряют себя тяжким телесным постом, итогом которого зачастую становится физическое истощение организма или обращение к врачу. Забывая о ближних и убивая свое тело, человек не становится ближе к Богу, а фактически грешит. В подобном состоянии человек начинает уподобляться лукавому, который не ест и не пьет, но творит свои гнусные дела. Поэтому такой пост не угоден Господу. Истинный пост знает во всем меру, он не безрассудный, а осмысленный. По учению св. Иоанна Златоуста: «Как невоздержанность в пище бывает причиною и источником бесчисленных зол для рода человеческого, так и пост всегда был для нас причиною несказанных благ. Как легкие суда скорее переплывают моря, а обремененные большим грузом затопают; так пост, делая ум наш более легким, помогает ему быстро переплывать море настоящей бушующей жизни».

Размышляя о посте, необходимо коснуться и того, какую пищу можно вкушать православному христианину во время поста. Сразу постараюсь дать определение. Постная пища — это пища растительного происхождения, т.е. все продукты питания, которые произрастила земля и их производные. Согласно Библии, первоначально для питания человека предназначалась лишь растительная пища. «Вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; — вам сие будет в пищу» (Быт. 1, 29). Впрочем, даже в райском саду, первым людям было дано повеление, не есть плодов с определенных деревьев, а нарушение этой заповеди, как гласит Священное Писание, привело к изгнанию людей из рая.

В дальнейшей библейской истории после Всемирного потопа Ною и его потомкам Бог разрешил питаться и продуктами животного происхождения. «Да страшатся вас все звери земные, и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу» (Быт. 9, 2-3). Эти ограничения выражали общую идею о том, что человек, избранный к служению Единому Святому Богу, должен быть сам свят и чист во всех отношениях, и ему должна соответствовать лишь «чистая пища». Несомненно, что данные указания имели и гигиеническое значение, например, запрещение употреблять мясо растерзанного диким зверем животного или пользоваться оскверненной мышами и насекомыми посудой. С течением времени эти запреты обрастали преданиями, мелочными подробностями, порой несущественными, но возводимыми в ранг непререкаемых постулатов. В результате к первому веку в Иудее сформировалась религиозная партия фарисеев, которая главную цель человека видела в неукоснительном соблюдении бесчисленных предписаний. Психология фарисейства хорошо передана в евангельской притче, где фарисей, молясь Богу, радовался, что он не таков, как другие люди, — исполняет Закон, постится два раза в неделю и жертвует на храм десятую часть дохода. Христос обличил лицемерно постящихся фарисеев, заботящихся о внешней чистоте и совершенно не вспоминающих при этом о внутренней. В этом контексте упразднены были и повеления о чистой и нечистой пище: «Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его... Потому что не в сердце его входит, а в чрево, и выходит вон, ... Исходящее из человека оскверняет человека. Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые помыслы, прелюбодеяния,... убийства, кражи,... злоба,... гордость, безумство, — все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека» (Мк. 7, 15-23). Обобщая слова Спасителя, апостол Павел дал конкретные указания о пище: «Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто» (Рим, 14, 20). Таким образом, чиста вся пища, употребляемая нами. Остается лишь ее разделить, на постную и скоромную. Теоретически все предельно просто. Но так ли все происходит на самом деле?

Когда наступает время поста, то для многих православных христиан становится целой проблемой найти среди разнообразия продуктов, предлагаемых в магазинах и на рынках, постные продукты питания. Конечно, это не относится к овощам и фруктам. Понятно, что если на прилавке лежит картошка, то принять ее за мясо никак нельзя. И отличить курицу от банана также вполне реально. Сложность при покупке постных продуктов питания многие находят в определении состава смешанных и производных продуктов. Так в чем же суть проблемы? Приведу один пример. Однажды ко мне обратилась женщина с просьбой подробно рассмотреть упаковку с лапшой быстрого приготовления и высказать свое мнение о том, возможно ли вкушение данного продукта во время поста. Мотивировала она свою просьбу тем, что никак не может доказать подруге, что лапша не является скоромным продуктом. Первое, что бросилось в глаза — это название: «Куриная лапша». Повернув упаковку, я начал подробное изучение состава продукта. К своему удивлению, я не нашел в составе ни куриного мяса, ни животного жира, ни даже яиц. Зато в составе был «ароматизатор «Куриный», идентичный натуральному». Было понятно, что данный продукт питания вполне можно отнести к постным. Я высказал женщине свое мнение. Но при этом поинтересовался, что же смущает в данном вопросе ее подругу. Оказалось, что ее смущает название и запах готового продукта. По всей видимости, это было большим искушением для человека. Каково же было разочарование моей собеседницы, когда я не благословил больше вести разговоров с подругой о «Куриной лапше» и, тем более, вкушать данный продукт при ней. Конечно, я должен был обосновать мой запрет. Для этого я привел слова апостола Павла: «Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер, …худо человеку, который ест на соблазн. Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой соблазняется, или изнемогает» (Рим. 14, 15, 20-21). Самое главное в сложившейся ситуации — сохранить любовь к ближнему, ибо «любовь есть исполнение закона» (Рим. 13, 10). На самом деле, вопрос о постной и скоромной пище стоит в данное время достаточно остро. Кто-то из читателей, возможно, узнал себя в роли женщины, подробно изучившей состав продукта. А кто-то, наоборот, не станет есть его, чтобы не соблазниться чем-то более весомым.

Так что же посоветовать читателю, чтобы разобраться в вопросе правильного питания во время поста? Человеку сомневающемуся не стоит лишний раз искушаться, и пусть ему каждая булочка будет скоромной. Человек, имеющий знание, пусть не искушает своим знанием сомневающегося, ибо «от знания … погибнет немощный брат, за которого умер Христос» (1 Кор. 8, 11). И те, и другие пусть соблюдают слова апостола Павла: «Итак, едите ли, пьете ли, или иное что делаете, все делайте в славу Божию» (1 Кор. 10, 31), при этом, всем нам необходимо помнить, что Царствие Божие не пища и питие, но праведность, мир и радость во Святом Духе, и пусть сподобит всех нас всего этого, Всемилостивый Господь.