Все больше пассажиров пересаживаются на горэлектротранспорт

Об этом сообщил в ходе совещания в мэрии директор КП «Одесгорэлектротранс» Дмитрий Жеман. По его данным, с начала года пассажиропоток возрос на 25%.

Правда, как выяснилось, пока только на одном маршруте - №9, где работают новые белорусские троллейбусы и где интервал между троллейбусами на маршруте составляет не более пяти минут.

По мнению чиновника, смена пассажирских приоритетов вполне объяснима. Ведь уровень комфорта в новых троллейбусах выше, они более вместительны и удобны, чем старые маршрутки, а стоимость проезда в них более, чем вдвое ниже.

По прибытии всей партии новых троллейбусов, закупленных в Белоруссии на средства ЕБРР, опыт девятого маршрута будет постепенно распространяться и на другие маршруты, где микроавтобусы, в той или иной степени, повторяют маршруты горэлектротранспорта.