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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

Детские садики перегружены более чем наполовину. Но места хватает всем!

Категория: Новости


Детские садики перегружены более чем наполовину. Но места хватает всем!

Такие данные озвучила в ходе аппаратного совещания директор городского департамента образования Елена Буйневич.

По ее словам, за последние годы благодаря введению в эксплуатацию новых детских садиков и открытию новых групп очередь в них существенно сократилась.

Тем не менее, «…на сегодняшний день на сто мест в дошкольных учреждениях приходится в среднем сто шестьдесят детей. Т.е. «перегруз» составляет шестьдесят процентов!», — отметила чиновник.

Однако «…на самом деле ситуация иная и кроваток, и мест в детских садиках хватает всем».

По словам Елены Буйневич, это объясняется тем, что посещаемость в детских садиках, как правило, не превышает 60-70%.



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