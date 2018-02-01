 
Информация к новости
  • Просмотров: 74
  • Дата: Вчера, 17:00
Вчера, 17:00

Двадцать восемь человек было эвакуировано из-за возгорания в многоэтажном доме на поселке Котовского

Категория: Новости


Двадцать восемь человек было эвакуировано из-за возгорания в многоэтажном доме на поселке Котовского

По информации ГСЧС, сигнал о возгорании поступил накануне вечером. Уже через десять минут на место прибыли пожарные экипажи.

Как выяснилось, пожар произошло в квартире на седьмом этаже. Поскольку на верхних этажах было сильное задымление, оттуда эвакуировали двадцать восемь человек, в том числе четверых детей.

С пожаром справились в течение сорока минут. Площадь возгорания составила пятнадцать квадратных метров.

В квартире был найден в бессознательном состоянии сорока шести летний мужчина, что стало причиной возгорания, пока неизвестно.



Если вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Loading...
Вернуться

Наш сайт рекомендует:

Распечатать
Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим именем.
 