Депутат Одесского облсовета Ахмеров: Суд по делу Труханова сильно политизирован

Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) и Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подали в суд ходатайство об отстранении Геннадия Труханова с должности городского головы Одессы. Как заявил в ходе прямого эфира на канале 112.ua депутат Одесского областного совета Александр Ахмеров, суд по делу Труханова сильно политизирован, о чем свидетельствует драка так называемых «активистов» с правоохранителями 15 февраля под зданием суда. «Следующим свидетельством политизации данного дела является то, что принимали решение о покупке здания бывшего завода «Краян» депутаты Одесского городского совета на сессии. 47 человек проголосовали за данное решение. Это было коллегиальное решение. Почему тогда пытаются судить мэра, его зама и еще несколько чиновников? Тогда у НАБУ должны (по идее) быть претензии ко всему городскому совету», - отметил Александр Ахмеров. Также Александр Ахмеров, который представляет Одессу в областном совете, возмутился позицией НАБУ и САП, которые стали за одесситов решать, нужно ли жителям города здание новой мэрии или нет. «Мы движемся в Европу. Нам нужно создать для людей зону предоставления максимально комфортных услуг, чтобы гражданин в одном месте смог получить все необходимые справки, выписки и документы. Именно такой центр и создан на базе «европейской мэрии», - подчеркнул Александр Ахмеров. Депутат напомнил, что Труханов является мэром уже вторую каденцию, а его электоральный рейтинг превышает 60%. По словам Ахмерова, в Одессе рассчитывают, что суд примет законное, а не политически заангажированное решение по данному делу, тем более, что городской голова и все чиновники мэрии настроены отстаивать правоту своих решений.