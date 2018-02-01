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  • Дата: Вчера, 20:00
Вчера, 20:00

Министр МВД Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца-добробата, который подозревается в ранении полицейского возле Соломенского районного суда

Категория: Новости

Министр МВД Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца-добробата, который подозревается в ранении полицейского возле Соломенского районного суда

Министр внутренних дел Арсен Аваков отменил свой приказ о награждении огнестрельным оружием бывшего бойца добровольческого батальона «Донбасс» Александра Федорченко с позывным Брест, который подозревается в ранении полицейского возле Соломенского районного суда Киева 15 февраля. Об этом министр сообщил в комментариях на своей странице в Facebook.

«Да, наградное (оружие), человек тогда заслужил боевыми действиями, увы, это ничего не меняет. Приказ отменен, оружие изъято», - написал он.

Напомним, в понедельник, 19 февраля, министр внутренних дел Арсен Аваков призвал Кабинет министров отменить охрану судов полицией и Национальной гвардией. Перед этим он выразил возмущение решением Шевченковского районного суда, который отпустил экс-бойца батальона «Донбасс», подозреваемого в ранении полицейского, на поруки народных депутатов.



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