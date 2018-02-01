Двое жителей Донецкой области рискуют задержаться в Одессе куда дольше, чем рассчитывали. Этак лет на десять…

Одесские полицейские задержали двоих молодых мужчин, уроженцев Донецкой области, которые обоснованно подозреваются в избиении и ограблении одессита.

По версии следствия, они выследили молодого человека возле рынка в Киевском районе, напали на него, избили и отобрали деньги и мобильный телефон.

Злоумышленники пытались скрыться, однако были замечены и задержаны полицией.

Открыто уголовное производство по статье «грабеж». За содеянное злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.