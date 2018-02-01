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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

Одесса все же получит обещанные стамбульским руководством автобусы. Несмотря на то, что руководство там уже поменялось

Категория: Новости


Об этом рассказал на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

Отчитываясь о своей командировке в крупнейший город Турции, он сообщил, что новый состав муниципалитета подтвердил все соглашения, заключенные с Одессой их предшественниками, которые в мае прошлого года подарили нам сразу тридцать пассажирских автобусов.

Правда, когда именно они наконец-то поступят в Одессу, пока неизвестно. Согласовать сроки и проконтролировать поставку поручено департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения города.



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