Одесса все же получит обещанные стамбульским руководством автобусы. Несмотря на то, что руководство там уже поменялось

Об этом рассказал на совещании в мэрии городской голова Геннадий Труханов.

Отчитываясь о своей командировке в крупнейший город Турции, он сообщил, что новый состав муниципалитета подтвердил все соглашения, заключенные с Одессой их предшественниками, которые в мае прошлого года подарили нам сразу тридцать пассажирских автобусов.

Правда, когда именно они наконец-то поступят в Одессу, пока неизвестно. Согласовать сроки и проконтролировать поставку поручено департаменту транспорта, связи и организации дорожного движения города.