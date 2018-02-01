Одесса намерена брать пример не с Киева, а с Клайпеды

В переработке мусора, во всяком случае. Об этом на совещании в мэрии рассказал городской голова Геннадий Труханов.

По его словам, проблема строительства мусороперерабатывающего завода в Одессе актуальна на протяжении, по меньшей мере, десяти лет.

Однако перед тем, как строить такой завод, нужно решить многие сугубо технические вопросы и учесть целый ряд обстоятельств.

Так, например, тот факт, что из шести мусороперерабатывающих предприятий, имеющихся в Украине, работает на сегодняшний день только один – в Киеве.

Да и там окрестные жители отчаянно протестуют. Поскольку жалуются на загрязнение воздуха «выхлопами» предприятия и ужасную вонь от складируемых поблизости отходов, ждущих своей очереди на «выход в атмосферу».

А, скажем, в городе-побратиме Одессы Клайпеде, по словам Геннадия Труханова, люди, живущие буквально вокруг такого завода, нисколько не возражают против его работы, поскольку не испытывают никакого дискомфорта.

Как и во многом другом, в этом важнейшем вопросе мы должны ориентироваться на лучшее!», — резюмировал мэр.