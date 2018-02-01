Польша переписывает Историю, или открывая ящик Пандоры

Президент Польши Анджей Дуда подписал во вторник изменения в Закон об Институте национальной памяти – комиссии по расследованию преступлений против польского народа, который предусматривает, в частности, наказание за «преступления украинских националистов», сообщает агентство «Ассошиэйтед пресс» (АП).

Напомним, что сенат Польши в ночь на 1 февраля принял Закон об Институте национальной памяти, который предусматривает, в частности, наказание за «преступления украинских националистов». Изменения к закону предусматривают штрафы или тюремное заключение на срок до трех лет за «приписывание ответственности польскому народу или государству, в том числе за преступления, совершенные Третьим рейхом». Кроме того, преступлением в документе называется «Волынская резня», за отрицание которой также вводится наказание. Помимо этого, наказание грозит за употребление выражения "польские лагеря смерти" по отношению к лагерям, которые были расположены в Польше во время Второй мировой войны. Верховная Рада 6 февраля приняла заявление, которым выразила разочарование и обеспокоенность в связи с принятием Сеймом и Сенатом Польши изменений в закон об Институте национальной. В принятом украинскими депутатами заявлении отмечается, что "Верховная Рада Украины с разочарованием и глубокой обеспокоенностью восприняла решение Сейма от 26 января и Сената Республики Польша от 1 февраля 2018 года о принятии изменений в Закон об Институте национальной памяти, которыми вводится уголовная ответственность за отрицание так называемых "преступлений украинских националистов" и дается предвзятое и противоречивое определение этого понятия, что открывает путь к манипуляциям и усилению антиукраинских тенденций в польском обществе". В заявлении также говорится, что откровенный диалог, свободный обмен мнениями и академическая свобода оказались под угрозой уголовного преследования, что является несовместимым с демократическими ценностями. "Верховная Рада Украины категорически не приемлет и отвергает политику двойных стандартов и навязывание идей коллективной ответственности украинского народа, а также попытки польской стороны приравнять действия всех борцов за независимость Украины к преступлениям двух тоталитарных режимов ХХ века – нацистского и коммунистического", – подчеркивается в принятом украинским парламентом заявлении. Нардепы, в частности, заявили, что принятые Сеймом и Сенатом Польши законодательные изменения противоречат содержанию и духу стратегического партнерства между Украиной и Республикой Польша, а также принципам, которые были согласованы сторонами, в том числе, в Декларации памяти и солидарности от 20 октября 2016 года. "Нашу наибольшую тревогу вызывает тот факт, что развертывание антиукраинских настроений и создание атмосферы давления и запугивания способно непосредственно повлиять на права и свободы почти миллиона украинцев, которые сегодня являются трудовыми мигрантами на территории Польши и работают ради ее экономического роста в том числе. Нас также беспокоят демонстративные акции уничтожения украинских памятников на территории Польши, нападения на участников религиозных торжеств, членов украинской общины Польши, запрета проведения культурных мероприятий и шовинистическая риторика", – говорится в заявлении. Также в принятом заявлении подчеркивается, что Верховная Рада Украины солидарна с международным сообществом в вопросах недопущения отрицания преступления Холокоста и призывает польскую сторону к открытости и конструктивности в дальнейшем развитии двусторонних отношений. К чему приведет этот закон?

Кто виноват?

По этому закону поляки «простили себе» массовые убийства евреев во времена нацистской оккупации, но не простили украинцам так называемую «Волынскую резню», за которую Президент П.Порошенко пару лет назад извинился, стоя на коленях. Если Европа опешила от такой наглости правящей партии «Право и справедливость», которая быстро дрейфует вправо, то Украина до последнего не верила в предательство Польши – своего ближайшего партнера по антироссийской коалиции. Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что «Польша нарушает объективность научной дискуссии». Этот закон направлен против Украины, что является дипломатическим поражением последней. Единодушное осуждение этого закона высказали все страны Европы и США. Израильский национальный институт Яд ва-Шем осудил его. Закон запрещает публично прославлять тех украинских националистов, которые в Великую Отечественную войну сотрудничали с III Рейхом. Верховная Рада приняла заявление, где сказано, что этот закон «возлагает коллективную ответственность за Холокост на весь украинский народ». Закон запрещает (за нарушение – уголовная ответственность до 3 лет тюрьмы) называть немецко-фашистские концлагеря Треблинка, Майданек и др., которые во время II Мировой войны располагались на территории Польши, «польскими лагерями», что первым сделал Президент США Барак Обама в своем заявлении 2012 г.

Из истории

Польский политолог Яков Корейба заявил: «В законе вместо слова Галиция использовано историческое название Восточная Малопольша. Термин «Галиция» придумали в Австро-Венгрии, чтобы поднять украинских холопов резать польскую шляхту. Львов – украинский город с большой польской историей». В Лэмберге, как называли поляки Львов, жило 2,6 % украинцев, 8 % закарпатских русинов, которые говорили по-русски, все остальные, т.е. почти 90%, были поляки и евреи в соотношении 2 к 1. Всего в Польше до войны жило 3 млн.330 тыс. евреев, из которых было убито на территории Польши 2 млн. 800 тыс. Этим занималось еще польское государство в 1930-х гг., еще до прихода Гитлера, когда Польша представляла из себя националистическую диктатуру. Во время войны Армия Крайова и Армия Людова, где антисемитизм был очень серьезным, занимались целенаправленным отстрелом евреев. Из-за общего антисемитского настроя польского населения бежать из нацистского концлагеря было бессмысленно: поляки либо сами их убивали, либо сдавали гестапо. Но есть и другая сторона проблемы: более 5000 поляков было расстреляно немцами за попытку укрывательства евреев. 3620 поляков и 2524украинца были провозглашены Яд ва-Шем праведниками народов мира за спасение евреев. 300 000 поляков помогали евреям в той или иной степени. С другой стороны, целый ряд погромов и массовых убийств евреев были совершены без участия немцев до входа немецких гарнизонов (Едвадна) и после того, как Польша была освобождена Красной армией в 1945 г. (Катовицы в 1946 г., Кельцы и др.) Поляки настолько зверски расправлялись с евреями, что даже немцы останавливали их и даже в крайних случаях расстреливали некоторых из них. Петлюровцы вырезали до 200 000 евреев, чем С.Петлюра лично гордился. Из 120 тыс. евреев, которые вернулись в Польшу в 1945 г., евреев после погромов осталось по переписи на 2011 г. 7,5 тыс.

У каждого свой национальный подъем

Мы являемся свидетелями непримиримого столкновения двух националистических, утопических в своей сути проектов, каждый из которых будет непреклонен до конца. В истории только Советскому Союзу удавалось держать в узде эти демонические силы национализма, бурлящие внутри духа народа, объединяя их одной идеологией. Зато мы видим, как капиталистические режимы время от времени нуждаются коллективных жертвоприношениях, это дает им энергию для самотрансформаций, необходимых для дальнейшего существования. Кто-то может усмотреть в этом роковую мистику, кто-то – простое отвлечение внимания от социальных и классовых противоречий. Попытку скрыть чудовищный разрыв между богатыми и бедными, попытку перевести экономический конфликт в национальную плоскость. Думаю, имеет значение и то, и это, и многое другое…

И хотя Киев и Варшава похожи в том, что обе столицы вещают о своей резне и связанном с ней национальном подъеме, тем не менее, в отличие от Украины, Польша воздержалась прославлять своих насильников и убийц национальными героями.