Состояние балконов Одессы будут проверять. Визуально

Ситуация малорадостная, хотя и отчасти трагикомическая: на ул. Екатерининской, 25 произошло обрушение балкона на третьем этаже. Падая, балкон упал на другой балкон, этажом ниже. После этого оба они свалились вниз. Повезло: ни на одном из балконов люди не находились, под ними тоже, и обошлось без жертв. Пострадало лишь стоящее внизу авто. Спасатели демонтировали остатки аварийной конструкции, грозящей дальнейшим обрушением. На месте также работали коммунальщики, сотрудники газовой службы и электросетей.

Ситуации бывали и хуже. Несколько лет назад обрушился балкон на ул. Коблевской – как раз в тот момент, когда на нем находилась пожилая женщина. Она погибла.

Между тем, как же быть с этими старыми балконами, которые не выдерживают испытания временем? Иначе говоря, какой балкон будет следующим и чем может окончиться его падение? Ведь не секрет, что проходя по улицам в центре города, иногда и голову поднимать страшно: некоторые балконы в таком ужасающем состоянии, что становится не по себе.

В мэрии на аппаратном совещании депутатами был, конечно, поднят этот «балконный вопрос». Там прозвучало, что хотя балконы теперь и являются частной собственностью, и люди должны о них заботиться так же, как о собственных приватизированных квартирах, но ситуацию это ведь не меняет: износ зданий есть износ зданий. Более того, известны случаи, когда в таких «немолодых» домах ведется строительство и еще одного этажа.

С другой стороны, подобные аварийные балконы вроде как на учете, и жителям квартир, где находится такое «опасное удобство» выдается предписание, что пользоваться этими балконами запрещено. Кстати, что касается того самого балкона на третьем этаже по ул. Екатерининской, 25, то именно такое предписания жильцам квартиры было выдано.

Между тем, сейчас снова было принято решение еще раз проверить состояние одесских балконов, особенно в исторической части города. Как прозвучало в ходе аппаратного совещания, управляющие компании, работающие по договорам в центре Одессы, получили протокольное поручение провести визуальный осмотр балконов, эркеров, галерей в старых домах – именно на предмет их аварийности.

И еще. В ходе совещания также прозвучало, что в текущем году будет продолжаться капитальный ремонт подобных зданий. Правда, как вы понимаете, все зависит от финансирования.