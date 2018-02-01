Ох, уж эта Теща: исполнилось полвека Тёщиному мосту

В 60-70-е годы прошлого века не было в Одессе человека, не знавшего Михаила Софроновича Синицу. Еще бы, первое лицо в области, глава обкома партии. Но это было давно, дело, как говорится, прошлое. И все бы давно забыли о том первом секретаре, а имя его затерялось бы в архивных томах, если бы не одна городская достопримечательность и легенда, ее окутывающая, навсегда сохранившие имя партийного лидера в истории города.

Ровно пятьдесят лет тому назад, в 1968 году, был построен самый молодой мост в Одессе, соединивший Приморский бульвар и бульвар Искусств. Он был возведен по проекту архитектора Александры Владимирской. Идею сооружения дорогостоящего прямого пешеходного моста, удивительного по своей архитектуре, без промежуточных опор, строившегося в Москве и собиравшегося в Одессе, сразу приписали Михаилу Синице. Приписали, и объяснение тому придумали.

Партийный руководитель области жил тогда на Приморском бульваре и очень (по слухам) любил тёщины блины. Вот и решил, мол, построить мост, чтобы ходить пешком в гости к тёще. Так людская молва буквально на второй день после постройки моста, названного было Капитанским (сегодня об этом уже никто не помнит), окрестила его Тёщиным мостом. Прекрасный вид на море и Одесский порт сделали мост достопримечательностью Одессы. Легенду подхватили экскурсоводы, рассказывающие ее туристам и гостям. И вот уже полвека прогуливаются по мосту горожане, видом сверху любуются и тёщу благодарят.

На самом деле было все не так. И мост был построен совсем не из корыстных личных побуждений. И тёща Михаила Софроновича умерла задолго до постройки моста, еще в 1941 году, и быть виновницей возведения моста не могла. Об этом мне однажды рассказали Наталья Михайловна Мельникова, в девичестве – Синица, дочь бывшего партийного лидера, и ее супруг Владимир Николаевич.

Мы с мужем поженились в 1965-ом, а спустя три года был построен этот мост. Жили мы тогда возле цирка, на улице Подбельского. А мои родители, действительно, – на Приморском бульваре. В гости друг к другу мы ходили через Горсад. Так что, тот самый зять – это мой муж Владимир Мельников. А та самая тёща, любимая, между прочим, - моя мама Анна Петровна Синица.

Вся эта история с названием моста оказалась настолько интересной, что в 2005 году Владимир Мельников даже написал письмо в Верховную Раду с предложением учредить День тещи. Но ответа так и не дождался.

Вот такая одесская история. Кстати, при Михаиле Синице, кроме Тёщина моста, появился в Одессе Дворец Спорта, состоялась закладка театра Оперетты, санатория для инвалидов войны, родился Ильичевский морской торговый порт. И впервые в истории области собрали рекордный урожай хлеба. Но сохранился он в памяти все же инициатором строительства моста, которому веселая молва одесситов «приклеила» название Тёщин.