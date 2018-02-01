Вы слышали: Самурай вернулся!

В «чёрном» зале Музея западного и восточного искусства открылась выставка «Возвращение самурая». Уникальные экспонаты из музейных фондов на днях вернулись в Одессу после столичных гастролей. Там в киевском Мистецьком Арсенале проходила масштабная выставка «Японія: уявний путівник», приуроченная к году Японии в Украине, который завершается в марте.

А отчего бы не порадовать одесских зрителей произведениями японских художников и мастеров декоративно-прикладного искусства, подумали музейщики. Тем более, что 16 февраля мы встречаем Новый год по восточному календарю – год Собаки. Так и родилась эта выставка, посмотреть которую просто необходимо всем, кто интересуется историей и традициями Страны восходящего солнца.

На выставке представлена коллекция живописи и цветных ксилографий из музейных фондов. Причем, в первый раз в одной экспозиции 50 ксилографий укиё-э (картины бренного мира) XIX-го века из всех имеющихся пяти серий. Одни названия этих серий переносят мысленно нас во времени и пространстве:

«24 примера сыновней почтительности» Тойохара Тиканобу, «36 новых видов привидений» Цукиока Йоситоси, «Принципы руководства для принятия решений» Мизуно Тошиката, «Обычаи и нравы женщин» Огата Гэкко, «24 часа из жизни гейши» Тойохара Кунитика. Интересно, что альбом с цветными ксилографиями девятнадцатого века был подарен музею семьей известного одесского профессора психиатрии Евгения Шевалева.

В витринах также можно увидеть фаянсовые вазы XIX века знаменитых японских мастерских Сацума, украшенные яркими росписями и позолотой. На контрасте с этими нарядными изделиями в экспозиции можно будет увидеть и традиционную японскую керамику XX-го века, выполненную по принципу «ваби-саби», т.е. «скромная простота».

Всего на выставке представлено 70 экспонатов, большинство из которых экспонируется впервые.

Центральное место экспозиции занял свиток «Самурай, переплывающий реку».

Напомню, на протяжении года Японии в Украине в Одесском музее западного и восточного искусства была развернута экспозиция «Япония глазами современных украинских художников», состоялись мастер-классы по каллиграфии и игре в го, выставка кукол, выполненных в традиционных японских техниках.