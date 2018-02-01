Этот неповторимый одесский шарм

Хотите узнать, что придает нашему городу его неповторимый колорит, что делает его особенным? Тогда вам на выставку фоторабот «Окружающая реальность». Автор выставки, открывшейся в Одесском художественном музее, – известный одесский фотохудожник Александр Синельников.

Помните, был такой старый фильм «Улица полна неожиданностей»? Думаю, это утверждение стало базовым в жизни фотохудожника. Неожиданностей вокруг столько – только успевай подмечать и запечатлевать. Улочки Одессы, ее дворики, ажурные ворота, пролеты лестниц, жанровые сцены, лица, лица, лица.

Ну, и разумеется, одесские коты, куда ж без них. Коты у Синельникова тоже особенные, неповторимые и незабываемые. Не случайно ведь, открывая выставку, искусствовед Владимир Островский назвал автора «лучшим анималистом города».

Всего в экспозиции – более ста работ, которые сформированы в мини-серии и мини-выставки.

Фотографией Саша Синельников увлекся в 14 лет. Потом дорога привела на Одесскую киностудию, куда 18-летний Александр пришел поступать на курсы ассистентов кинооператора. А в 21 год фотография стала профессией.

И уже более 30 лет Александр занимается художественной фотографией, за плечами – более 20 персональных выставок – в Одессе, других городах Украины, за рубежом.

Его фотографии неоднократно отмечались медалями и дипломами на национальных и международных фотосалонах и конкурсах. Вот и на последней ежегодной выставке-конкурсе «Снимок года-2017» это его, Синельникова работа – «Гардеробщик» – была удостоена Гран-при.

Влюбленный в свое дело, Александр видит в фотографии свое призвание и не мыслит жизни без камеры. Штатный фотограф отдела реставрации музея западного и восточного искусства, он еще и член правления Национального союза фотохудожников Украины, заместитель председателя Одесского клуба фотографов «Фотон – 2», руководитель фотогруппы «Город». И нет в этих ипостасях второстепенного – все главное.

В большой фотовыставке «Окружающая реальность», разместившейся в трех залах, нашлось место не только родной Одессе автора, но и другим городам мира – Парижу, Марселю, Нью-Йорку, Регенсбургу – Александр Синельников любит путешествовать. И также путешествуют по всему миру его выставки, с которыми хорошо знакомы жители Германии, Франции, Израиля, США.

Путешествуя со своими выставками по Европе, я всегда стараюсь в новых городах находить время для прогулок с фотокамерой. Но родная Одесса останется для меня главным городом. Архитектура, люди и сам воздух этого города всегда будут вдохновлять меня на творчество,

– заметил автор.

Сейчас, «земную жизнь пройдя до половины», Александр Синельников, по собственному признанию, расширяет свой круг интересов. В последнее время ему интересны абстрактные формы, тени, отражения. И, не отходя от классики, художник работает в новых направлениях.