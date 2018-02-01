Южненские волейболистки в пятый раз завоевали Кубок Украины

Женская волейбольная команда «Химик» из Южного Одесской области одолела тернопольскую «Галычанку-ТНЭУ» в финале Кубка Украины — 3:0.

Как сообщила пресс-служба южненского клуба, матч прошёл во дворце спорта «Строитель» в Черкассах. Волейболистки из Одесской области показали блестящую игру и уверенно победили, став при этом уже в пятый раз обладательницами завоёванного трофея.

Лишь во второй партии соперницы составили «химичкам» серьёзную конкуренцию, одновременно проигрывая со счётом 11:18. В остальных партиях действующий чемпион страны уверенно доказал своё превосходство (лучшим снайпером матча стала Анастасия Крайдуба, набравшая 26 очков).

Добавим, что это уже 14-й титул, полученный южненской командой. Кроме того, «Химик» догнал лидера по этому показателю — черкасский «Круг». Победив в нынешнем чемпионате страны, спортсменки из Одесской области станут самой титулованной командой в истории украинского женского волейбола.