Физкультура и спорт в Одесской области получили достойного руководителя

Им стала Валенитна Кольчак, официально назначенная на должность руководителя профильного департамента.

Губернатор Максим Степанов поздравил Валентину Кольчак с назначением и потребовал от нее плодотворной работы.

«Надо забрать детей с улиц, привлекая их в спорт, развивать инфраструктуру спорта!»- заявил глава региона.

Отметим, однако, что в нынешних условиях детей скорее нужно забирать, скорее, не с улиц, а из собственных квартир, где многие из них сутками пропадают в «виртуальной реальности».

Напомним, что Валентина Кольчак имеет большой опыт работы, поскольку на протяжении многих лет работала в управлении физкультуры и спорта в качестве заместителя начальника.