В Одесской области начали готовиться к паводкам

С началом весны в области традиционно повышается уровень воды в реках и возрастает угроза наводнений.

В связи с этим в нынешнем году решено подготовиться к этому заблаговременно.

По данным заместителя губернатора Александра Терещука, в регионе созданы уже двадцать четыре аварийных бригады в составе более двухсот человек, которые будут контролировать ситуацию в паводкоопасных зонах.

Отметим, однако, что наибольшую угрозу представляет придунайские территории, поскольку старая дамба уже давно нуждается в комплексной реконструкции.

Впрочем, принимая во внимание на редкость теплую зиму, опасность серьезных паводков в нынешнем году значительно меньше, чем обычно.