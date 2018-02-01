В Одессе в полную силу заработала система «умного» видеонаблюдения

Система «умного» видеонаблюдения включает в себя возможность полноценной видеосъемки и даже видеоаналитику.
По информации мэрии, в эту систему входит более пятисот шестидесяти видеокамер, четыреста двенадцать из которых относятся к системе «smart ip», которая имеет обзор до трехсот шестидесяти градусов, имеет высокую разрешительную способность и способность 32-кратного увеличения.
Это позволяет распознать не только лица людей, но и номера автомобилей, попавших в обзор наблюдения.
Стоимость такой системы составила тридцать миллионов гривен.
Отметим, однако, что в нынешних условиях способность различать лица может оказаться слабло востребованной.
Ведь, как известно, многие злоумышленники заблаговременно закрывают лица балаклавами и масками, ношение которых нисколько не пресекается правоохранительными органами.