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  • Дата: Вчера, 16:30
Вчера, 16:30

В Одессе в полную силу заработала система «умного» видеонаблюдения

Категория: Новости


Система «умного» видеонаблюдения включает в себя возможность полноценной видеосъемки и даже видеоаналитику.

По информации мэрии, в эту систему входит более пятисот шестидесяти видеокамер, четыреста двенадцать из которых относятся к системе «smart ip», которая имеет обзор до трехсот шестидесяти градусов, имеет высокую разрешительную способность и способность 32-кратного увеличения.

Это позволяет распознать не только лица людей, но и номера автомобилей, попавших в обзор наблюдения.

Стоимость такой системы составила тридцать миллионов гривен.

Отметим, однако, что в нынешних условиях способность различать лица может оказаться слабло востребованной.

Ведь, как известно, многие злоумышленники заблаговременно закрывают лица балаклавами и масками, ношение которых нисколько не пресекается правоохранительными органами.



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