Альтернативы переработке мусора нет

Об этом сообщила в ходе совещания в мэрии руководитель департамента экологии города Валентина Дацюк. По ее словам, складирование твердых бытовых отходов, как это происходило до сих пор не только захватывает все большую территорию, но и отравляет окружающую среду. Тем более, скажем пластик, составляющий значительную долю в т.н. бытовых отходах, имеет период распада в пятьсот(!) лет. К тому же, как показывает европейская практика, мусоропереработка- это прибыльный бизнес.

Ведь она позволяет не только существенно сократить загрязнение окружающей среды, но и существенно зарабатывать на использовании вторсырья. Вот только как реализовывать мусоропереработку, пока непонятно. Как было отмечено на совещании, из шести мусоросжигающих заводов в стране работает только один - в Киеве. Однако окрестные жители требуют и его закрытия, объясняя свою позицию тем, что его работа отравляет окружающую среду едва ли не сильнее, чем свалка. Напомним, что проект строительства мусоросжигающего завода под Одессой находится в стадии обсуждения уже белее десяти лет!