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  • Дата: Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30

На фонтане начались работы по «сращиванию» трассы здоровья

Категория: Новости


На фонтане начались работы по «сращиванию» трассы здоровья

    По информации управления дорожного хозяйства, на склонах в районе 10-й станции Фонтана начались подготовительные работы по  строительству двухсот тридцати метровой вело-пешеходной эстакады. Как рассказал заместитель начальника управления Андрей Сандул, вначале необходимо построить бетонную опорную стену, для чего на первом этапе в нескольких метах склона будут забиты сваи. Это, в частности, позволит бороться с оползневыми процессами.

Напомним, что на строительство эстакады, которая должна пробить «пробку» в трассе здоровья в районе 8-10 станции большого фонтана из горбюджета направлено тридцать два миллиона гривен. Как обещают коммунальщики, открыть движение по вело-пешеходной эстакаде планируется уже нынешним летом.



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