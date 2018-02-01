Директор департамента коммунальной собственности, проходящий по делу о «новой мэрии», никуда не скрылся и находится в Киеве

Об этом накануне сообщила пресс-служба мэрии. По официальным данным, он там находится в командировке, однако общается со следователями НАБУ. Напомним, что НАБУ проводит расследование в отношении нескольких чиновников местного самоуправления, включая мэра Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в связи с якобы необоснованной растратой бюджетных средств на покупку бывшего здания завода «Краян», где намерены разместить все управления и отделы муниципалитета, которые до настоящего времени разбросаны по всему городу.