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  • Дата: Сегодня, 12:00
Сегодня, 12:00

Директор департамента коммунальной собственности, проходящий по делу о «новой мэрии», никуда не скрылся и находится в Киеве

Категория: Новости


Директор департамента коммунальной собственности, проходящий по делу о «новой мэрии», никуда не скрылся и находится в Киеве

   Об этом накануне сообщила пресс-служба мэрии. По официальным данным, он там находится в командировке, однако общается со следователями НАБУ. Напомним, что НАБУ проводит расследование в отношении нескольких чиновников местного самоуправления, включая мэра Геннадия Труханова и его заместителя Павла Вугельмана в связи с якобы необоснованной растратой бюджетных средств на покупку бывшего здания завода «Краян», где намерены разместить все управления и отделы муниципалитета, которые до настоящего времени разбросаны по всему городу.



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