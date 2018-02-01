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  • Дата: Сегодня, 12:30
Сегодня, 12:30

В Одессе продолжают гореть машины

Категория: Новости


   Очередной такой случай произошел в самом центре города на улице Торговой, недалеко от здания Аппеляционного Административного суда. Там загорелся припаркованный «Фольксваген». Правда, благодаря тому, что возгорание быстро заметили и оперативно потушили, у автомобиля частично обгорел только капот. Капитальных повреждений на сей раз удалось избежать. Что стало причиной возгорания, выясняет следствие. По имеющимся данным, приоритетной является версия предварительного поджога.



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