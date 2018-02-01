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  • Дата: Сегодня, 14:30
Сегодня, 14:30

СБУ задержала на взятке чиновника Гоструда в Одесской области

Категория: Новости

СБУ задержала на взятке чиновника Гоструда в Одесской области

   Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой разоблачили на взятке чиновника Главного управления Гоструда в Одесской области.

Правоохранители установили, что главный государственный инспектор организовал механизм получения денег от коммерческих структур за непрепятствования выполнения работниками работ на электрических сетях.

Оперативники спецслужбы задокументировали, что чиновник требовал с местного предпринимателя две тысячи долларов США. В такую ​​сумму злоумышленник оценил составления положительных актов обследования, не отражение уличенных правонарушений и выдачу разрешительных документов на работы с повышенным уровнем опасности. Сотрудники СБ Украины задержали чиновника во время получения второй части взятки в размере тысячи семьсот долларов США, передача аванса была зафиксирована ранее.

Продолжаются неотложные следственные действия в рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины.



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