Незанятые граждане Одессы могут принять участие в оплачиваемых общественных работах

Общественные работы – это вид временной занятости, которая не требует от соискателей специальных трудовых навыков и проводится в коммунальной сфере города.

Департамент труда и соцполитики Одесского горсовета приглашает состоящих на учете в службе занятости граждан принять участие в оплачиваемых общественных работах, проводимых в рамках реализации долгосрочной Программы занятости населения г. Одессы на период до 2022 года.

Для безработных участие в таких работах – это не только источник дополнительного дохода, но и возможность восстановить свои трудовые навыки, ознакомиться с новыми направлениями профессиональной деятельности, а также заявить о себе как о специалисте (по статистике каждый второй временный сотрудник, зарекомендовавший себя позитивно, впоследствии становится постоянным работником предприятия).

Участники оплачиваемых общественных работ пользуются всеми социальными гарантиями, предусмотренными трудовым законодательством, их труд оплачивается пропорционально отработанному времени, период занятости засчитывается в страховой стаж.

Учитывая социальную значимость и то, что данные работы должны соответствовать потребностям территориальной громады, перечни видов оплачиваемых общественных работ и предприятий, на которых они будут организованы, ежегодно утверждаются исполнительным комитетом.

В 2018 году они пройдут в: департаменте труда и социальной политики (работы, связанные с назначением субсидий); территориальных центрах социального обслуживания (уход за лицами преклонного возраста, инвалидами); центре реабилитации лиц с недостатками психофизического развития (сопровождение и помощь детям-инвалидам); КП «Служба обслуживания административных зданий исполнительных органов Одесского городского совета» (работа с документальными архивами); КП «Парки Одессы» (благоустройство зон отдыха и туризма).

На выплату заработной платы, которая не может быть меньше минимальной по Украине (3723 грн.), предусмотрено финансирование в размере 438,9 тыс. грн. из бюджета города Одессы и 230 тыс. грн. из Фонда общеобязательного социального страхования Украины на случай безработицы.

В прошедшем году временной занятостью были охвачены 315 безработных, из которых каждый второй относился к льготной категории граждан.

Дополнительную информацию по вопросу участия в оплачиваемых общественных работах можно получить:

• Городской центр занятости:

ул. Ген. Петрова, 22-в, тел.: 705-50-20(21), 705-50-25;

• Центр занятости Суворовского района:

пр-т Добровольского, 145-а, тел.: 705-16-34;

• управление труда:

ул. Базарная, 85, тел.: 722-20-63, 725-72-09.

Департамент труда и социальной политики

Одесского городского совета.