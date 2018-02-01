Полиция задержала грабителя пожилых женщин

За сутки от действий преступника, который «работал» в балаклаве, пострадали сразу две старенькие женщины в Подольском районе. У одной из женщин мужчина украл даже пульт к телевизору. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, один из эпизодов произошел в селе Илья. В дом своей жертвы бандит в балаклаве ворвался около двух часов ночи, взломав входную дверь. Избив бабушку, забрал 5000 гривен, старенький мобильный телефон и другие личные вещи, после чего скрылся.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа полиции.

Полицейские установили, что накануне вечером в соседнем селе Артыровка от ограбления пострадала еще одна пенсионерка. Стиль вора почти идентичен: человек в балаклаве выбил ногами входную дверь, проник в дом 80-летней женщины и, отобрав у хозяйки 320 гривен, скрылся с места происшествия.



По данным фактам полицейские открыли производство по ч. 3 ст. 187 (разбой) ч. 3 ст. 186 (грабеж) УК Украины. В результате личность нападавшего установили практически сразу. Им оказался 18-летний местный житель. Полицейские задержали юношу и изъяли у него похищенные вещи.Злоумышленнику сообщили о подозрении в совершении указанных преступлений. Он задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения. Парню грозит до 12 лет лишения свободы. Досудебное следствие продолжается.