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  • Дата: Сегодня, 15:00
Сегодня, 15:00

В Одесскую область на днях доставят две тысячи доз вакцин от кори

Категория: Новости


В Одесскую область на днях доставят две тысячи доз вакцин от кори

   Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в областной администрации диретор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный.

По его словам, «…эту партию доставят из Запорожья. Соответствующий приказ о перераспределении накануне подписан в Минздраве!» Чиновник напомнил, что неделю назад тысяча доз вакцины была доставлена из Сум. А еще раньше - три тысячи доз из Днепропетровской области.

Отметим, однако, что как сообщалось ранее, для поддержания безопасного уровня иммунизации в 95% региону остро необходимо девять тысяч доз.



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