В Одесскую область на днях доставят две тысячи доз вакцин от кори

Об этом сообщил в ходе аппаратного совещания в областной администрации диретор департамента здравоохранения Вячеслав Полясный.

По его словам, «…эту партию доставят из Запорожья. Соответствующий приказ о перераспределении накануне подписан в Минздраве!» Чиновник напомнил, что неделю назад тысяча доз вакцины была доставлена из Сум. А еще раньше - три тысячи доз из Днепропетровской области.

Отметим, однако, что как сообщалось ранее, для поддержания безопасного уровня иммунизации в 95% региону остро необходимо девять тысяч доз.