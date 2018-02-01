Фонд госимущества назначил аукцион по продаже государственных акций "Одессаоблэнерго"

Фонд государственного имущества (ФГИ) Украины снова выставил на продажу 25% акций ПАО "Одессаоблэнерго". Об этом сообщает пресс-служба фонда. Аукцион состоится 20 марта в 10 утра на Украинской бирже. Стартовая цена государственного пакета акций — 149,081 млн грн.

В последний раз ФГИ пытался продать госакции облэнерго в 2017 году. Однако на торги не пришел ни один участник.

Финансовые показатели облэнерго ухудшились в 2016 году. По данным ФГИ, в 2016 году чистый убыток предприятия составил 68,765 млн грн, тогда как в 2015 году составлял 9,46 млн грн.

Фонд госимущества организовал несколько аукционов по продаже государственных акций энергокомпаний, в том числе — акции восьми облэнерго. Однако продать удалось только блокирующие пакеты акций ПАО "Киевэнерго", ПАО "ДТЭК Западэнерго", ПАО "ДТЭК Донецкоблэнерго", ПАО "ДТЭК Днепроэнерго" и ПАО "ДТЭК Днепрооблэнерго". ФГИ выручил за них свыше 3 млрд грн.

Покупателем во всех случаях выступила компания Ornex из группы СКМ Рината Ахметова. Она выкупила блокирующие пакеты в компаниях, которыми Ахметов владеет через энергохолдинг ДТЭК.

ФГИ объявил, что в 2018 году вновь выставит на продажу государственные акции "Одессаоблэнерго", "Сумыоблэнерго" и "Донбассэнерго".