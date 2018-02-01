Международный аэропорт «Одесса» объявил расписание новых рейсов в Берлин и Франкфурт, которые будет выполнять авиакомпания «МАУ». По информации Центра транспортных стратегий, полеты из Одессы и в Одессу стартуют летом.

Рейсы на Берлин будут выполняться с 1 июля по 19 сентября с частотой два раза в неделю, по средам и воскресеньям. Вылет из Одессы в 22 часа 50, посадка в Берлине в 1 час 30 минут. Обратный вылет в 2 часа 20 минут, приземление в Одессе в 4 часа 40 минут.

Во Франкфурт полеты будут выполняться с 12 июня по 27 октября также дважды в неделю – по вторникам и субботам. Вылет из Одессы – в 21 час, посадка во Франкфурте — в 23 часа 50 минут, обратный вылет — в 0 часов 50 минут, посадка в Одессе — в 3 часа 40 минут.