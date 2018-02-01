Суд взял под стражу трех граждан Молдовы, которые покушались на фермера

Ренийский суд по ходатайству Измаильской местной прокуратуры взял под стражу трех граждан Молдовы, которые покушались на жизнь фермера из села Котловина.По информации прокуратуры Одесской области, иностранцам уже сообщили о подозрении в совершении преступления по ч.2 ст.15 (покушение на преступление) и ч.1 ст.115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Следствием установлено, что подозреваемые специально прибыли в Ренийский район с целью убийства жителя села Котловина, организовав для этого слежения за своей потенциальной жертвой.

Напомним, злоумышленники обстреляли из огнестрельного оружия автомобиль потерпевшего на автодороге «Орловка-Болград» между селами Котловина и Нагорное. Во время обстрела водитель и пассажир авто (случайный попутчик) не пострадали.

Сейчас правоохранителями отрабатывается несколько версий относительно мотивов преступления, в частности в связи с осуществлением потерпевшими предпринимательской деятельности.

Отметим, что мужчина, на которого покушались, имел некоторые взаимоотношения с фермером из села Новосельское Петром Карагиауром и жителем Рени Юрием Асаржи, тела которых были обнаружены в конце прошлого года.