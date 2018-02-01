Санаторий "Ласточка" планируют присоединить к детской больнице

Детский противотуберкулёзный санаторий «Ласточка» города Одессы планируют присоединить к детской больнице имени Резника.

Об этом сообщила 21 февраля на заседании муниципальной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения заместитель городского головы Светлана Бедрега. По словам чиновницы, «Ласточка» относится к специализированным учреждениям и должна финансироваться из областного бюджета. Несмотря на это, город всё равно находил средства на содержание учреждения — до 115 миллионов гривен ежегодно.

«Мэрия обращалась в ОГА. Облсовет должен был принять на баланс, но у них не было желания. Более того, 60% детей — не жители города», — посетовала вице–мэр.

Добавим, что основным толчком к реорганизации санатория стали предписания Государственной службы Украины по ЧС после сентябрьской трагедии в летнем лагере «Виктория». По заверениям чиновников, к настоящему времени уже есть техническое заключение о состоянии существующих зданий и сооружений (практически все объекты не подлежат капремонту).

«Мы сейчас уже обсуждаем, что там будет. Один–два корпуса может быть оставят. Но всё остальное нужно снести. Я думаю, что там должно быть медицинское лечебное учреждение», — также сообщила Бедрега.

Председатель комиссии по здравоохранению Татьяна Малыхина отметила, что депутаты приняли озвученную информацию к сведению, и окончательное решение по этому поводу примут на сессии Одесского горсовета.

«Мы не сможем голосовать, пока не будем понимать, что там будет», — заключила Малыхина.