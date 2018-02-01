За первые два месяца 2018 года в аптечной сети Одессы возникли серьезные проблемы с доступными лекарствами, так как аптеки не могли закупать весь ассортимент из списка лекарств, утвержденного и расширенного в этом году Минздравом. Об этом шла речь в ходе заседания постоянной депутатской комиссии по вопросам здравоохранения, - сообщает Центр публичных расследований.

Так, в программе указано, что 80 аптек города готовы предоставлять такие лекарства. Но оказалось, что из 26 миллионов гривень годового плана отоварена лишь незначительная часть рецептов – только на 4,5% от плана.

По словам директора КП «Одесфарм» Левона Никогосяна, аптеки не могли закупать препараты, так как в нынешнем году расширился их список, и ряда лекарств просто нет на рынке. Но в последние недели ситуация нормализовалась, сумма оплаченных лекарств составила 900 тысяч гривень.

Депутаты призвали активизировать работу, чтобы в Одессе не было заявок на «Доступные лекарства» без фактического получения препаратов.

Отметим, что в этом году Министерство здравоохранения утвердило новый реестр лекарств государственной программы «Доступные лекарства», которые полностью или частично возмещаются государством. Сейчас в программе доступны 239 препаратов от сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и бронхиальной астмы. Предыдущий перечень содержал 199 наименований препаратов.

Всего полностью государство будет возмещать аптекам стоимость 34 препаратов. Доплата по другим, в зависимости от розничной цены продукта и размера возмещения государством, колеблется от 0,09 грн до 311 грн. Получить лекарственные средства по правительственной программе «Доступные лекарства» можно, обратившись к врачу за рецептом.

Напомним, за 2017 год семейные врачи Одессы выписали почти 280 тысяч рецептов по госпрограмме «Доступные лекарства». Ранее сообщалось о 3 милионнах гривень для программы «Доступные лекарства», не освоенных Одесским горсоветом.