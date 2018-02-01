В Одессе начаты работы по восстановлению забора из пушек

На улице Артиллерийской коммунальные службы города восстанавливают уникальную ограду из стволов орудий русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Стволы пушек калибра 107 мм смотрят вверх, над каждой из них приварено ядро. Старинная ограда состоит из сотни таких стволов и является памятником архитектуры.

Со временем удивительный заборчик пришел в упадок: стволы поржавели, кирпичная кладка осыпалась, а прутья в некоторых местах погнули вандалы. Недавно коммунальные службы города начали восстановительные работы на ограде.

В данный момент уже отремонтировали колонны, покрасили детали, выполненные из металла, частично восстановили кладку и отсутствующие элементы, а также подпилили деревья.Повреждённый участок колонн разобрали, а затем аккуратно переложили с использованием тех же самых кирпичей.Сами орудия же значительно преобразились: они аккуратно покрашены, очищены от объявлений и листовок, а также не испорчены вандалами. Работы продолжаются.