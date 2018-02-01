ЕС готов принять участие в финансировании транспортных проектов в Украине

Европейский союз может частично профинансировать проект "Евроколея", который будет реализовываться в Украине. Об этом заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян на встрече с гендиректором по вопросам мобильности и транспорту Еврокомиссии Хенриком Хололеем.

"Мы совместно формируем политику транспортной отрасли будущего. Мы узнали, что один из инструментов Европейского союза готов сегодня финансировать часть Go Highway - нашего проекта, который объединит Балтику и Черное море. Также рассматривается возможность софинансирования "Евроколеи", которая будет заходить в Украину", - заявил Омелян.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин может на ближайшем заседании принять транспортную стратегию до 2030 года. Отметим, проект "Евроколея" предполагает внедрение скоростного сообщения между Киевом и Одессой.