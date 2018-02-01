Одесситы достойно выступили на международном турнире по спортивным танцам

С 15 по 18 февраля 2018 года во Львове состоялся международный турнир «Ukrainian Open Cup - 2018» по спортивным танцам.



В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 20 городов Украины.

Одессу на соревнованиях представляли воспитанники комплексной детско-юношеской спортивной школы №1.

Одесские спортсмены показали на турнире высокий уровень мастерства, заняв призовые места, в частности:

- Карина Бичинюк и Руслан Потапов - 2 место (ювеналы 2 Д, LA);

- Матвей Диденко и София Боруш - 2 место (ювеналы 1 Open, LA), 2 место (ювеналы 2 Open, LA ), 3 место (ювеналы 1 Open ST);

- Кирилл Корчмар и Анна Янкул - 2 (молодёжь 2 Open, LA), 3 место (взрослые Open ST);

- Алексей Мурафа и Анна Бурлакова - 3 место (молодёжь 1, Rising Stars), 3 место (молодёжь 2 Open, LA);

- Александр Енукидзе и Татьяна Бондаренко - 3 место (взрослые Open, LA);

- Кирилл Свирский и Эмилия Почепинская - 3 место (юниоры 2 Rising Stars, ST).