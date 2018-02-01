Политолог: Суд по «делу Труханова» продемонстрировал слабую подготовку сотрудников НАБУ и САП

Тема судебного разбирательства по делу о коррупции против одесского городского головы Геннадия Труханова активно обсуждают не только в Одессе, но и во всей стране.

К примеру, украинский политолог, политтехнолог и концептолог, кандидат политических наук, преподаватель Национального технического университета Украины «Киевский политехнический институт» Алексей Якубин не скрывая сарказма заявил, что «младоантикоррупционерам» не хватает не только опыта, но и образования.

Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. «После решения суда по делу мэра Одессы и его возвращению к исполнению своих обязанностей, наши «младоантикоррупционеры» (НАБУ, САП) начали свою традиционную мантру - суды виноваты. Конечно же, это, а не «тяжёлая работа» самих этих органов в поисках баллов для пиара. Просто «большая рыба» не идёт - а нужно же напоминать о себе», - отметил политолог, намекая на истинных руководителей недавно созданных правоохранительных структур – НАБУ и САП. «И, конечно, все вновь свалить на суд. Ведь это именно суд виноват, что плохо и тенденциозно подготовленные дела разваливаться. И так вновь можно требовать создания ручного для младо Антикоррупционного суда. А тот факт, что по ходу выдвинутых обвинений складывается стойкое ощущение, что эти предъявления во многом сами проявление явной непрофессиональности следователей. Судите сами - откуда в НАБУ могут четко знать сколько стоит та или иная муниципальная недвижимость в городе Одессе, и какая производственная необходимость в ее покупке и продажи. Это же не преференция НАБУ, это в компетенции органов местной власти. Более того выборной власти.

Просто напомню, что тут есть и ещё вопрос о децентрализации - это ведь выглядит как банальное наступление на эту самую компетенцию местных органов власти и их полномочия в экономических вопросах», — подчеркнул Алексей Якубин.

Политолог напомнил, нравиться кому-то или нет, но Труханов уже дважды побеждал на выборах в Одессе. И это компетенция местной выборных органах власти принимать хозяйственные решения, тем более коллективные и коллегиально согласованные решения.Именно таким было решение Одесского городского совета о покупке для новой мэрии здания бывшего завода «Краян». «Что «топ коррупция» в центральных органах власти закончилась или просто нужного эффекта уже нет? Но ведь именно для борьбы с ней создавались эти органы», — напомнил политолог.