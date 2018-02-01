Политолог: Если САП добьётся отстранения Труханова от должности, в Одессе начнется жесткая борьба за власть

Специализированная антикоррупционная прокуратура подала в Соломенский райсуд Киева ходатайство об отстранении Геннадия Труханова от занимаемой должности Одесского городского головы и аресте его имущества. Суд должен состояться в четверг, 22 февраля. О возможных последствиях данного решения для миллионного города Украины рассказал в эфире телеканала NewsOne политолог Андрей Золотарев. По его убеждению, весь судебный процесс носит четко выраженные политический аспект. Страна вошла в выборный процесс. Власть нащупывает рычаги давления на субъектов политики.

Хороший пример «вышки Бойко». Пять лет их искали, сколько обвинений вылили на Бойко, потом оказалось, что это не его, а других людей, потом еще кого-то… 120 тысяч упоминаний в интернете… Вышки нашлись. Но, как говориться, осадочек остался. Так и в деле Труханова. Власть накануне выборов должна делать ставку на лидеров местного самоуправления. Так уж получилось, что сейчас рейтинг мэра крупного города в 2-3 раза выше рейтинга политика. За последние годы произошла регионализация Украины. И это факт. Поэтому, чтобы иметь послушных мэров, надо создать проблему и держать их на крючке. О важности Одессы для страны говорить не приходиться. Мэра надо привести к примерному политическому поведению. Недавно был коррупционный скандал в Днепре. Но почему-то никто Филатова не обвиняет, потому что он свой,

- отметил Андрей Золотарев.

Также политолог привел пример суда над мэром Харькова Геннадием Кернесом. Хотя мэра Харькова тоже тягают по судам, город развивается и рейтинг городского головы растет. Золотарев уверен: накануне выборов власти так или иначе придется договариваться с мэрами крупных городов. Вопрос: как? Вот Одессу и выбрали такой реперной точкой в данном процессе. Судебный процесс, по мнению политолога, еще только на средине пути. Поскольку до выборов еще есть время. Если же САП добьется своего и Труханова отстранят, ничего хорошего из этого не получиться. Исполнять обязанности мэра будет секретарь горсовета Потапский, который, как отметил Андрей Золотарев, является креатурой нардепа от БПП Алексея Гончаренко. И в Одессе все об этом знают. На поруки Геннадия Труханова тоже взял нардеп от БПП Дмитрий Голубов.

Если Труханова отстранят, начнется борьба за власть, которая в Одессе, как мы помним проходит достаточно жестко, не в белых перчатках. Кому нужен хаос в Одессе в столь тяжелое для страны время? Можно только догадываться. Достаточно вспомнить пословицу: «Грабь во время пожара». НАБУ – неподконтрольный государству орган. Они подотчетны своим отцам-основателям из «коллективного Запада». Что же касается судебных перспектив? Как утверждают юристы, судя по представленным документам, тюрьма Труханову не грозит, а вот нервы помотают,

- уверен политолог Андрей Золотарев