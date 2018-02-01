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  • Дата: Сегодня, 10:30
Сегодня, 10:30

С начала года в Одесской области на пожарах погиб тридцать один человек

Категория: Новости


С начала года в Одесской области на пожарах погиб тридцать один человек

   Еще семнадцать получили серьезные травмы, в том числе – четверо детей. Такие данные привела пресс-служба ГСЧС. При этом отмечается, что ситуация в Одесском регионе отнюдь не самая худшая. Ведь, согласно приведенной статистике, в целом по стране с начала года на пожарах расстались с жизнью четыреста двадцать три человека, и еще двести тридцать пять были травмированы. Достаточно сказать, что только за 20 февраля в стране на пожарах погибли двенадцать человек!

Отметим, что по сообщениям спасателей, основными причинами «огненных трагедий» являются нарушения правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов, печей, а так же банальное курение в постели.



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