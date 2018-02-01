Соломенский суд в Киеве превращен в крепость

Под Соломенским судом на Вознесенском спуске в Киеве, где слушается сегодня дело по ходатайству САП об отстранении Геннадия Труханова от должности, собраны уже более сотни полицейских и нацгвардейцев. Они перекрывают все входы на прилегающую к зданию территорию. При этом, как рассказали нашему корреспонденту очевидцы, это только т.с. «видимая часть айсберга».

Буквально на подходах к суду, находятся еще три автобуса с правоохранителями, готовыми в случае каких-либо столкновений «разрядить ситуацию».

Более того, на соседних улицах замечены еще несколько странных автобусов с затемненными стеклами. Для чего они там стоят, и кто находится в них, пока непонятно.

Добавим, что прибывшие в киев т.н. «активисты» жалуются, что их не пускают в здание суда. При этом слова, которые они при этом используют, уже сами по себе могут стать основанием для задержания.