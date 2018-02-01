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  • Дата: Сегодня, 13:00
Сегодня, 13:00

Иранские предприятия собираются выращивать на сельхозугодьях в Одесской области зерновые культуры

Категория: Новости

Иранские предприятия собираются выращивать на сельхозугодьях в Одесской области зерновые культуры

   По словам  Уполномочного посла Исламской Республики Иран в Украине Мохаммада Бехешти-Монфареда, иранские бизнесмены заключили соглашение с отечественными аграриями.
«Уже подписано соглашение о развитии экстерриториального хозяйства - аренды иранскими предприятиями сельхозугодий в Украине, а именно в Одесской области», - заявил дипломат.
По словам посла, речь идет о 1200 гектаров сельхозугодий под выращивание зерна. Дипломат назвал договоренность хорошим началом для дальнейшего сотрудничества.

Сейчас более половины общего украинского экспорта в Иран составляет пищевая и сельскохозяйственная продукция. В частности, Иран один из крупнейших импортеров украинского подсолнечного масла.


Источник: Агробизнес сегодня



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