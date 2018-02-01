Внедрение электронной медицины в Одессе обойдется почти в 38 миллионов

Для установки оборудования и проведение линий связей системы eHealth в городе Одессе понадобится 37 миллионов 918 тысяч гривен.

Уже с марта медучреждения города начинают внедрять эту систему, которая позволит перевести в электронный вид всю медицинскую документацию по работе с пациентами.

Как рассказал представитель гордепартамента здравоохранения Станислав Николайчук, фактически система может начинать работу, так как в медучреждениях уже созданы основные базы.

У медиков есть 250 компьютеров и нужно приобрести еще 150 единиц, а также дополнительное оборудование. На это предлагается выделить 22 миллиона 915 тысяч гривень. Еще 1,9 млн грн выделят на налаживание локальных сетей, 8,5 млн грн - на приобретение медицинского оборудования и 3,4 млн грн – на сертификат ГСТЗ.

После установки всего оборудования каждый семейный врач получит свое рабочее место. Однако внедрение этой системы займет определенное время, так что пока речь идет о пилотном запуске в марте на базе одного учреждения, а затем к ней постепенно подключат все амбулатории.

Комиссия предложила закончить первый этап внедрения проекта «поликлиника без очередей» и «электронная регистратура» уже к лету.